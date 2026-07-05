Força Aérea portuguesa aposta em satélites para vigiar incêndios

Os satélites foram colocados em órbita nos meses de março e de maio. Estão equipados com tecnologia de radar de abertura sintética.



No final de outubro, serão lançados mais dois satélites. Vão permitir reforçar a monitorização do território e do espaço marítimo.



Os satélites contribuem para o reforço da segurança e também têm um papel fundamental no apoio ao combate aos incêndios.



As imagens recolhidas pelos satélites permitem calcular mapas de risco e monitorizar a extensão dos fogos.



Imagens que possibilitam também apoiar a criação de modelos para regenerar os territórios depois dos incêndios.