Força Aérea portuguesa aposta em satélites para vigiar incêndios

Força Aérea portuguesa aposta em satélites para vigiar incêndios

No apoio ao combate a incêndios, a Força Aérea portuguesa tem vindo a apostar em satélites de observação da terra.

RTP /
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Os satélites foram colocados em órbita nos meses de março e de maio. Estão equipados com tecnologia de radar de abertura sintética.

No final de outubro, serão lançados mais dois satélites. Vão permitir reforçar a monitorização do território e do espaço marítimo.

Os satélites contribuem para o reforço da segurança e também têm um papel fundamental no apoio ao combate aos incêndios.

As imagens recolhidas pelos satélites permitem calcular mapas de risco e monitorizar a extensão dos fogos.

Imagens que possibilitam também apoiar a criação de modelos para regenerar os territórios depois dos incêndios.
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