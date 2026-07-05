País
Força Aérea portuguesa aposta em satélites para vigiar incêndios
No apoio ao combate a incêndios, a Força Aérea portuguesa tem vindo a apostar em satélites de observação da terra.
No final de outubro, serão lançados mais dois satélites. Vão permitir reforçar a monitorização do território e do espaço marítimo.
Os satélites contribuem para o reforço da segurança e também têm um papel fundamental no apoio ao combate aos incêndios.
As imagens recolhidas pelos satélites permitem calcular mapas de risco e monitorizar a extensão dos fogos.
Imagens que possibilitam também apoiar a criação de modelos para regenerar os territórios depois dos incêndios.