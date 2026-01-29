Forças Armadas envolvidas no apoio à população, diz Nuno Melo

"As Forças Armadas estão envolvidas no apoio à população civil, também neste caso, sendo que as próprias Forças Armadas receberam avultados os prejuízos, infelizmente", afirmou Nuno Melo.

O ministro disse ter dado instruções ao Exército para, no limite das suas capacidades, auxiliar a população civil.

Esta manhã, na Turquia, à margem da cerimónia que assinalou o início da construção do primeiro de dois navios reabastecedores e logísticos para a Marinha portuguesa, Nuno Melo foi questionado sobre os impactos da tempestade em Portugal nas infraestruturas das Forças Armadas, depois de a Base Aérea N.º 5, Monte Real, em Leiria, ter registado vários danos.

"Infelizmente os prejuízos são avultados e são avultados desde logo por uma base aérea em particular com equipamento danificado", afirmou.

"Enquanto falamos, há militares do Exército e também da Força Aérea que estão empenhados, o alojamento de populações também está a ser assegurado pelas Forças Armadas", afirmou, mais tarde, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Istambul, Turquia, de onde vai regressar mais cedo para Portugal, adiando a ida à Polónia.

Nuno Melo adiantou que há ainda um caso "muito particular em Lisboa" em que o Exército acolheu 34 refugiados ucranianos em duas instalações.