Forças Armadas preparadas para a prevenção e combate de incêndios

O ministro da Defesa Nacional foi hoje distinguido com a medalha de ouro do município de Figueiró dos Vinhos como reconhecimento do seu trabalho na sequência do mau tempo, conferindo a Nuno Melo o título de Cidadão Honorário do Concelho.





C/Lusa

A participar numa cerimónia no interior do distrito de Leiria, Nuno Melo salientou a atenção e o empenho necessários nos próximos meses de calor, reforçando a prontidão das Forças Armadas., afirmou o ministro da Defesa, em Figueiró dos Vinhos, na sessão solene do Feriado Municipal, na qual foi distinguido com a Medalha de Honra do município.Salientando que a Defesa Nacional está sempre a tentar inovar nas respostas, o ministro destacou a criação de um centro de operações permanente na Base Aérea de Monte Real, em articulação com o ministério da Administração Interna, que ficará em estado de prontidão durante o período de alerta para as altas temperaturas. Nesse centro, estão empenhados ‘drones’ e aeronaves de patrulhamento e vigilância, com grande capacidade de deteção de incêndios de forma precoce, e dois helicópteros de ataque Black Hawk, um dos quais já disponível em Monte Real.Para Nuno Melo, a autonomia deste centro é uma mais-valia operacional e este ano estará ainda disponível na base de Ovar um segundo Black Hawk.Em declarações aos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional realçou que atualmente, sublinhou.O governante anunciou que, em 2027, vão entrar ao serviço do combate aos fogos dois aviões C-130, cujos ‘kits’ de incêndio estão a ser produzidos nos Estados Unidos, país onde os pilotos estão a receber formação. Nuno Melo recordou ainda a aquisição de dois aviões bombardeiros pesados Canadair, que estão a ser fabricados no Canadá, com o primeiro a ser entregue em 2029 e o segundo em 2030., afirmou.