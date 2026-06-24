País
Forças Armadas preparadas para a prevenção e combate de incêndios
Com as temperaturas em máximos e em plena época de incêndios, as Forças Armadas estão a fazer tudo para estarem preparadas para atuar na prevenção e no combate aos fogos florestais. A garantia é do ministro da Defesa.
A participar numa cerimónia no interior do distrito de Leiria, Nuno Melo salientou a atenção e o empenho necessários nos próximos meses de calor, reforçando a prontidão das Forças Armadas.
“Os próximos meses são difíceis e a época de incêndios exige de todos a máxima atenção e o máximo empenho”, afirmou o ministro da Defesa, em Figueiró dos Vinhos, na sessão solene do Feriado Municipal, na qual foi distinguido com a Medalha de Honra do município.
As Forças Armadas, garantiu o governante, “estão a fazer tudo para garantir que continuam preparadas para atuar dentro do limite das suas possibilidades e até ao limite dessas possibilidades”.
Salientando que a Defesa Nacional está sempre a tentar inovar nas respostas, o ministro destacou a criação de um centro de operações permanente na Base Aérea de Monte Real, em articulação com o ministério da Administração Interna, que ficará em estado de prontidão durante o período de alerta para as altas temperaturas. Nesse centro, estão empenhados ‘drones’ e aeronaves de patrulhamento e vigilância, com grande capacidade de deteção de incêndios de forma precoce, e dois helicópteros de ataque Black Hawk, um dos quais já disponível em Monte Real.
Para Nuno Melo, a autonomia deste centro é uma mais-valia operacional e este ano estará ainda disponível na base de Ovar um segundo Black Hawk.
Em declarações aos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional realçou que atualmente as Forças Armadas “estão mais empenhadas do que estavam antes” no combate aos fogos rurais.
“Até há muito pouco tempo, as Forças Armadas estavam vocacionadas para a prevenção e rescaldo e agora estão mobilizadas para a prevenção, rescaldo e também combate aos incêndios, com capacidades reforçadas”, sublinhou.
O governante anunciou que, em 2027, vão entrar ao serviço do combate aos fogos dois aviões C-130, cujos ‘kits’ de incêndio estão a ser produzidos nos Estados Unidos, país onde os pilotos estão a receber formação. Nuno Melo recordou ainda a aquisição de dois aviões bombardeiros pesados Canadair, que estão a ser fabricados no Canadá, com o primeiro a ser entregue em 2029 e o segundo em 2030.
“Estamos a dotar o Estado de meios que são complementares, mas que ajudarão no combate [aos fogos] com uma nova filosofia que me parece particularmente adequada, tendo em conta o que temos vivido nos últimos anos”, afirmou.
“Os próximos meses são difíceis e a época de incêndios exige de todos a máxima atenção e o máximo empenho”, afirmou o ministro da Defesa, em Figueiró dos Vinhos, na sessão solene do Feriado Municipal, na qual foi distinguido com a Medalha de Honra do município.
As Forças Armadas, garantiu o governante, “estão a fazer tudo para garantir que continuam preparadas para atuar dentro do limite das suas possibilidades e até ao limite dessas possibilidades”.
Salientando que a Defesa Nacional está sempre a tentar inovar nas respostas, o ministro destacou a criação de um centro de operações permanente na Base Aérea de Monte Real, em articulação com o ministério da Administração Interna, que ficará em estado de prontidão durante o período de alerta para as altas temperaturas. Nesse centro, estão empenhados ‘drones’ e aeronaves de patrulhamento e vigilância, com grande capacidade de deteção de incêndios de forma precoce, e dois helicópteros de ataque Black Hawk, um dos quais já disponível em Monte Real.
Para Nuno Melo, a autonomia deste centro é uma mais-valia operacional e este ano estará ainda disponível na base de Ovar um segundo Black Hawk.
Em declarações aos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional realçou que atualmente as Forças Armadas “estão mais empenhadas do que estavam antes” no combate aos fogos rurais.
“Até há muito pouco tempo, as Forças Armadas estavam vocacionadas para a prevenção e rescaldo e agora estão mobilizadas para a prevenção, rescaldo e também combate aos incêndios, com capacidades reforçadas”, sublinhou.
O governante anunciou que, em 2027, vão entrar ao serviço do combate aos fogos dois aviões C-130, cujos ‘kits’ de incêndio estão a ser produzidos nos Estados Unidos, país onde os pilotos estão a receber formação. Nuno Melo recordou ainda a aquisição de dois aviões bombardeiros pesados Canadair, que estão a ser fabricados no Canadá, com o primeiro a ser entregue em 2029 e o segundo em 2030.
“Estamos a dotar o Estado de meios que são complementares, mas que ajudarão no combate [aos fogos] com uma nova filosofia que me parece particularmente adequada, tendo em conta o que temos vivido nos últimos anos”, afirmou.
O ministro da Defesa Nacional foi hoje distinguido com a medalha de ouro do município de Figueiró dos Vinhos como reconhecimento do seu trabalho na sequência do mau tempo, conferindo a Nuno Melo o título de Cidadão Honorário do Concelho.
C/Lusa