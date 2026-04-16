Forças de Segurança em protesto na residência do primeiro-ministro

Rosa Azevedo – RTP antena 1



A manifestação convocada pela Comissão Coordenadora Permanente que junta associações e sindicatos de todas estas áreas profissionais.O presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Policia, Paulo Santos explica que quem começou a trabalhar a partir de 2005, pode ver a reforma reduzida a metade do salario atual, pela forma como ela é calculada.O sindicato tentou dialogar com o Governo, mas de acordo com o presidente da ASPP até agora ninguém atendeu as preocupações dos profissionaisA concentração está marcada para as seis da tarde em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.As associações e sindicatos esperam uma palavra do gabinete de Luís Montenegro para reverter o que classificam como um erro grave no corte das pensões previsto em alterações legislativas com 20 anos, e que estão agora a fazer-se sentir na prática.