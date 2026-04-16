País
Forças de Segurança em protesto na residência do primeiro-ministro
Todas as forças de segurança, PSP, GNR, Guardas Prisionais, ASAE e Policia Marítima vão concentrar-se em protesto, logo à tarde, à porta da residência oficial do primeiro- ministro. Em causa está a forma de calculo das pensões para estes elementos que vai provocar cortes nestes sistemas.
A manifestação convocada pela Comissão Coordenadora Permanente que junta associações e sindicatos de todas estas áreas profissionais.
O presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Policia, Paulo Santos explica que quem começou a trabalhar a partir de 2005, pode ver a reforma reduzida a metade do salario atual, pela forma como ela é calculada.
O sindicato tentou dialogar com o Governo, mas de acordo com o presidente da ASPP até agora ninguém atendeu as preocupações dos profissionais
A concentração está marcada para as seis da tarde em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.
As associações e sindicatos esperam uma palavra do gabinete de Luís Montenegro para reverter o que classificam como um erro grave no corte das pensões previsto em alterações legislativas com 20 anos, e que estão agora a fazer-se sentir na prática.
O presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Policia, Paulo Santos explica que quem começou a trabalhar a partir de 2005, pode ver a reforma reduzida a metade do salario atual, pela forma como ela é calculada.
O sindicato tentou dialogar com o Governo, mas de acordo com o presidente da ASPP até agora ninguém atendeu as preocupações dos profissionais
A concentração está marcada para as seis da tarde em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.
As associações e sindicatos esperam uma palavra do gabinete de Luís Montenegro para reverter o que classificam como um erro grave no corte das pensões previsto em alterações legislativas com 20 anos, e que estão agora a fazer-se sentir na prática.