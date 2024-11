Frente Cívica discorda de tutela da ministra sobre Inspeção Geral das Atividades em Saúde

António Pedro Santos - Lusa

É este organismo que está, neste momento, a investigar o possível nexo de causalidade entre as várias mortes de doentes e as falhas na prestação de socorro por parte do INEM.



O Jornal de Notícias revela esta quarta-feira que já foi publicado em Diário da República o despacho em que a ministra retira a tutela à secretária de Estado. Para João Paulo Batalha, da Frente Cívica, Ana Paula Martins está a condicionar as investigações.