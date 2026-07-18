Fuga de amoníaco na Docapesca em Matosinhos nas Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião

Uma fuga de amoníaco na Docapesca, em Matosinhos, mobilizou esta noite dezenas de operacionais, adiantaram à Lusa fontes da Proteção Civil, registando a ocorrência de pelo menos um ferido leve.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça referiu à Lusa que a ocorrência está relacionada com uma fuga de amoníaco na fábrica de gelo da Docapesca.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 22:55 de sexta-feira. Na mesma zona decorria o arranque das tradicionais Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião, padroeiro dos pescadores.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto confirmou à Lusa a ocorrência, referindo apenas que além dos meios no local estavam também meios de prevenção para serem enviados.

Pelas 00:40 de hoje, estavam no local 54 operacionais, apoiados por 23 viaturas, segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).