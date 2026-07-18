Fuga de amoníaco na Docapesca em Matosinhos nas Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião

Fuga de amoníaco na Docapesca em Matosinhos nas Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião

Este incidente aconteceu durante a festa com cerca de mil participantes. As autoridades evacuaram o local.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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Uma fuga de amoníaco na Docapesca, em Matosinhos, mobilizou esta noite dezenas de operacionais, adiantaram à Lusa fontes da Proteção Civil, registando a ocorrência de pelo menos um ferido leve.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça referiu à Lusa que a ocorrência está relacionada com uma fuga de amoníaco na fábrica de gelo da Docapesca.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 22:55 de sexta-feira. Na mesma zona decorria o arranque das tradicionais Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião, padroeiro dos pescadores.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto confirmou à Lusa a ocorrência, referindo apenas que além dos meios no local estavam também meios de prevenção para serem enviados.

Pelas 00:40 de hoje, estavam no local 54 operacionais, apoiados por 23 viaturas, segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

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