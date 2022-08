Funchal. Desabamento de anexo faz uma vítima mortal

A RTP apurou que o pedido de socorro foi feito pelas 13h45, na altura em que o anexo junto a uma habitação ruiu e soterrou três pessoas.Os soterrados foram um casal e a filha, sendoque ficou totalmente soterrada."A terceira vítima está cadáver e aguardamos a presença do delegado de Saúde para certificação do óbito", afirmou esta tarde Marco Lobato, da Proteção Civil no local.

Os feridos, pai e filha, com cerca de 60 e 40 anos, respetivamente, ficaram enterrados até o pescoço, tendo sido resgatados com vida e encaminhados para o hospital do Funchal.





Tudo aconteceu numa residência privada de um único piso, onde o muro de suporte de um anexo da casa ruiu atingindo estas três pessoas, numa vereda estreita e de difícil acesso, o que não permitiu a utilização de maquinaria.



A operação de socorro foi efetuada com recurso a ferramentas manuais, "devido ao risco de um novo de desabamento", explicou o vereador com o pelouro da Proteção Civil da Câmara do Funchal, Bruno Pereira.



O vereador considerou que este "foi um lamentável acidente", salientando que os trabalhos de socorro tiveram de acontecer "com grande precisão" para proteger as vítimas e os operacionais envolvidos no resgate.



Segundo este responsável, foi necessário realizar um "trabalho muito meticuloso, de grande paciência e calma para evitar males maiores".