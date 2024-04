Funcionários do INEM investigados pelo Ministério Público

Foto: Nuno Patrício - RTP





A empresa é constituída por mais de 200 formadores médicos e enfermeiro, que dão cursos de Suporte Básico e Avançado de Vida, Transporte e Segurança do Doente Crítico ou Tripulante de Ambulância de Socorro. Refere, entre outras, situações de responsáveis de departamentos do Instituto que são também responsáveis pelas mesmas áreas, na empresa privada Ocean Medical, com sede no Taguspark, em Oeiras. A Procuradoria-Geral da República confirma que foi aberto um inquérito no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa.





O INEM diz não ter conhecimento de qualquer investigação sobre a matéria. O mesmo garante a Ocean Medical que vai mais longe. À RTP fala em total estranheza da situação e assegura que nunca deu formação à emergência medica.



O INEM diz não ter conhecimento de qualquer investigação sobre a matéria. O mesmo garante a Ocean Medical que vai mais longe. À RTP fala em total estranheza da situação e assegura que nunca deu formação à emergência medica. Garante que nenhum dos 30 trabalhadores da Ocean Medical exerce funções no INEM, mas considera natural que alguns dos 690 prestadores de serviços, trabalhem noutros locais.