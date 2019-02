Funcionários públicos em greve de dois dias por aumentos

Cristina Sambado - RTP14 Fev, 2019, 10:16 / atualizado em 14 Fev, 2019, 11:06 | País

O Executivo já anunciou que vai manter o congelamento salarial por mais um ano, com exceção do nível remuneratório mais baixo de 580 e 635,07 euros, na sequência do aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros. Os funcionários públicos exigem também a revisão das carreiras.



As estruturas sindicais estimam que a greve nacional tenha uma adesão elevada, com impacto mais visível nos setores da saúde, educação, finanças e autarquias, podendo levar ao encerramento de escolas e deixar o lixo por recolher.



A greve começou por ser convocada pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (afeta à CGTP), há cerca de um mês, na expetativa de que o Governo apresentasse uma proposta de aumentos generalizados para a Função Pública, o que não foi concretizado.



A Federação Nacional da Administração Pública (FESAP) e a Federação Nacional da Educação (FNE), ambas filiadas na UGT, marcaram dias depois greve para a mesma data, pelos mesmos motivos.



Ouvido no Bom Dia Portugal, José Abraão, da FESAP, avançou que a greve “acontece nesta altura e neste dois dias, hoje mesmo haverá concentrações de dirigentes, delegados e ativistas sindicais, em Angra, Horta, Ponta Delgada, Funchal e Lisboa, com o objetivo de sensibilizar o Governo para a negociação”.



“Para a negociação porque? Porque foi discutido um diploma dos 635 euros que aina não está promulgado pelo Presidente da República. e portanto já neste mês de fevereiro não vão ser pagos os 635 euros. e escrevemos a semana passada ao Presidente da República para com cuidado poder analisar aquele diploma, na justa medida em que corta pontos a que os trabalhadores tinham direito, porque a lei assim o dizia no Orçamento do Estado do período do congelamento”, acrescentou.



“Como é que se pode reter competência e qualidade nos serviços públicos, quando um técnico superior licenciado, em qualquer área ganha líquidos 880 euros?”, questionou. FESAP e FNE emitiram um pré-aviso de greve também para hoje para dar cobertura legal a quem queira participar numa concentração de dirigentes e ativistas sindicais que vai decorrer ao início da tarde em frente ao Ministério das Finanças, em Lisboa.



FNE fala em incapacidade do Governo

João Dias da Silva frisou que “temos circunstâncias em que o Governo chega às negociações e diz: Ou é isto, ou não têm nada! E nós não podemos admitir que este seja o processo de negociação”.

“A negociação é a procura de consenso, e a procura de convergências é cada um deixar alguma coisa de seu que leva para a negociação. É procurar o encontro. Aquilo que o Governo não tem procurado é precisamente esse encontro. O que o Governo tem procurado fazer, mais sistematicamente, é desvalorizar a intervenção dos sindicatos, é desvalorizar a negociação e a concertação preferindo o caminho da imposição”, defendeu.







“Mas também em relação aos trabalhadores não docentes nas escolas, a incapacidade de responder aquilo que são as orientações da Assembleia da República para que se faça uma negociação sobre as carreiras especiais destes trabalhadores. E aquilo que é verificado por todos é que há uma insuficiência gritante de assistentes operacionais para o enquadramento adequado dos nossos alunos”, sublinhou.







c/ Lusa



