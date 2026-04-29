Funicular da Graça, em Lisboa, volta a circular na quinta-feira





"O Funicular da Graça pode ser utilizado pelos portadores de passe Navegante. Os passageiros ocasionais podem adquirir a tarifa de bordo, aplicada a este tipo de equipamentos, de 4,30 euros e que permite a realização de duas viagens", acrescentou a empresa de transporte público em comunicado.

De recordar que o funicular foi encerrado há cerca de sete meses após o acidente com o elevador da Glória. O equipamento esteve a ser alvo de "verificação técnica das condições de segurança".





O funicular da Graça, projeto do arquiteto João Favila de Menezes, foi inaugurado em 2024 e distinguido com o Prémio Valmor nesse mesmo ano.

Em resposta à RTP Antena 1, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes "emitiu esta quarta-feira a Autorização de Continuação ao Serviço para o funicular da Graça" após "cuidada análise de todo os documentos do processo, onde se inclui o parecer da Comissão Técnica Independente".



O acidente na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, a 3 de setembro de 2025, provocou 16 mortos e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.





Na altura, a Câmara Municipal de Lisboa suspendeu o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e do funicular da Graça para os equipamentos serem inspecionados.

O funicular da Graça, que assegura o percurso entre a Mouraria e a Graça, tem uma via única, constituída por carris e com apenas dois pontos de paragem no início de cada trajeto.

Tem capacidade para transportar o máximo de 14 pessoas por viagem, que dura cerca de minuto e meio.





A Carris adianta ainda que "o espaço envolvente ao equipamento" será alvo de uma "intervenção paisagística" nos próximos meses, bem como de "definição de um conceito de gestão dos espaços sociais" que promova a sua "utilização e fruição pela população e visitantes".





A empresa destaca também que o funicular da Graça "é um equipamento estratégico para a mobilidade da cidade e constitui um fator de integração social com a ligação entre a Mouraria e a Graça, dois bairros históricos de Lisboa".

O horário será alargado nas próximas semanas "para garantir um melhor serviço na ligação entre o Largo da Graça e a Rua dos Lagares, na Mouraria".A Carris indicou ainda que vai testar a instalação de um "piloto de gestão de filas, procurando dar prioridade de acesso aos passageiros frequentes, portadores do passe navegante".Após essa verificação técnica, recebeu a revalidação da "Licença de Exploração", reconhecendo que cumpre "todos os requisitos necessários para poder operar em segurança, por parte do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes", referiu a Carris, que gere aquele funicular.