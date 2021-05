Futebol Clube do Porto e Portimonense são alvo de buscas da Judiciária

As buscas sao dirigidas pelo DCIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal e estão a ser acompanhadas pelo procuraor Henrique Neto e pelo juiz Carlos Alexandre.





O presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, é um dos visados na investigação.

O caso envolverá a SAD do Futebol Clube do Porto, a SAD do Portimonense e o empresário Teodoro Fonseca, que controla a maioria do capital do Portimonense e que faz a ponte entre os dois emblemas.





Em causa estão suspeitas relacionadas com as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton.







Estão a ser investigados crimes de corrupção desportiva, favorecimento desportivo, branqueamento de capitais e fraude fiscal.





O processo resultou de uma denúncia feita em 2018.







