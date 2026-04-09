GAMA RAMA abre num novo espaço com "Fruta da Época"

A inauguração deste novo ciclo acontece com a exposição coletiva "Fruta da Época", que fica patente até dia 20 de junho.É na mesma rua, apenas umas dezenas de metros para o lado, que a galeria Gama Rama tem a sua a nova residência. Passou da porta 13 para a 46 na rua do Prior, na zona conhecida pela animação noturna, repleta de bares, discotecas e restaurantes. É também uma área com um importante legado histórico que pode ser apreciado no seu emaranhado de ruas e vielas.Numa antiga fábrica de refrigerantes, Miguel Neto e Toma Svazaite encontraram o espaço ideal para acrescentarem ao conceito de galeria de arte, um polo de criação e produção cultural. Nos dois pisos do edifício há agora maior área expositiva expositiva além da possibilidade de acolher mais artistas dando resposta à crescente procura por estúdios.No total, a Gama Rama dispõe de 12 estúdios para 14 artistas, entre portugueses e estrangeiros, com destaque para as artes visuais. Este alargamento possibilita também aumentar a realização de workshops regulares abertos à comunidade local.A nova etapa da Gama Rama fica assinalada com a inauguração da exposição coletiva "Fruta da Época", numa ligação óbvia ao legado histórico da antiga fábrica de refrigerantes que ali funcionou.Nesta nova fase, o artista britânico Tom Leamon, que se juntou à dupla Miguel Neto e Toma Svazaite, idealizou o novo espaço deste hub criativo, dando-lhe um colorido que casa a modernidade com o antigo, patente no chão e paredes que foram mantidos quase inalterados.