País
Garrafas de plástico. Sistema de reembolso entra em vigor
O sistema de depósito com reembolso, em que nomeadamente garrafas de plástico podem ser entregues mediante o reembolso de 10 cêntimos, entra hoje em funcionamento em todo o país.
Considerado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, como um dos maiores projetos ambientais de Portugal, o sistema abrange embalagens de plástico ou metal de bebidas de uso único até três litros, com o reembolso da taxa de 10 cêntimos paga na compra de cada embalagem a ser feito através de máquinas instaladas por todo o país.
Os responsáveis pelo SDR avisam que nesta primeira fase ainda haverá embalagens de bebidas, por exemplo garrafas de água, que são aceites nas máquinas e outras, iguais, que não são, apenas porque ainda não têm a marca 'Volta' impressa e explicam que as embalagens que não têm ainda o símbolo do sistema de depósito também não tiveram aplicada a taxa de 10 cêntimos.
De acordo com experiências em outros países, a SDR Portugal, a entidade gestora do 'Volta', diz que o sistema vai permitir recolher muitas mais embalagens de bebidas de uso único, apontando para taxas de 90% em 2029.
A partir de hoje, desde que tenham o símbolo 'Volta', estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e com o código de barras, as embalagens serão aceites em qualquer uma das 2.500 máquinas espalhadas pelo país (e 48 quiosques para maior quantidade), junto de supermercados por exemplo. A máquina esmaga a embalagem e retribui com o reembolso de 10 cêntimos, sob a forma de um "voucher" convertível em dinheiro.
A SDR Portugal dá explicações detalhadas sobre o sistema na sua página oficial.
O sistema SDR já está implementado em vários países europeus, como a Alemanha, Áustria e Dinamarca, e recolhe anualmente mais de 35 mil milhões de embalagens, envolvendo cerca de 357 milhões de habitantes.
Os responsáveis pelo SDR avisam que nesta primeira fase ainda haverá embalagens de bebidas, por exemplo garrafas de água, que são aceites nas máquinas e outras, iguais, que não são, apenas porque ainda não têm a marca 'Volta' impressa e explicam que as embalagens que não têm ainda o símbolo do sistema de depósito também não tiveram aplicada a taxa de 10 cêntimos.
De acordo com experiências em outros países, a SDR Portugal, a entidade gestora do 'Volta', diz que o sistema vai permitir recolher muitas mais embalagens de bebidas de uso único, apontando para taxas de 90% em 2029.
A partir de hoje, desde que tenham o símbolo 'Volta', estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e com o código de barras, as embalagens serão aceites em qualquer uma das 2.500 máquinas espalhadas pelo país (e 48 quiosques para maior quantidade), junto de supermercados por exemplo. A máquina esmaga a embalagem e retribui com o reembolso de 10 cêntimos, sob a forma de um "voucher" convertível em dinheiro.
A SDR Portugal dá explicações detalhadas sobre o sistema na sua página oficial.
O sistema SDR já está implementado em vários países europeus, como a Alemanha, Áustria e Dinamarca, e recolhe anualmente mais de 35 mil milhões de embalagens, envolvendo cerca de 357 milhões de habitantes.