País
Generalização de cuidados de longa duração poderá poupar 3,6 milhões de euros ao SNS
A generalização dos cuidados de longa duração em Portugal pode permitir uma poupança anual de 36 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde.
A conclusão é de um estudo que defende que o reforço destes cuidados reduziria os internamentos prolongados de doentes que já não precisam de cuidados hospitalares, mas continuam a ocupar camas por falta de resposta adequada.São os dados de um estudo revelado esta quarta-feira pelo jornal Público sobre o relatório que avalia os primeiros nove meses do projeto-piloto relativo a um novo modelo de equipas de cuidados continuados integrados.