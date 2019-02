Geraldes Lino lembrado como um "militante da banda desenhada"

Foto: geraldeslino.interdinamica.pt

Colecionador, organizador de tertúlias, Geraldes Lino foi um grande entusiasta das histórias aos quadradinhos.



Marcos Farrajota, editor da Chili Com Carne, fala de Geraldes Lino como "um militante da banda desenhada".



O velório de Gerlades Lino realiza-se amanhã a partir das 9h30, na capela do Cemitério do Alto de São João em Lisboa. O funeral está marcado para as 16 horas.