GNR alerta para "aumento significativo" de burlas associadas ao Mundial de Futebol

O comunicado da GNR alerta ainda para os tipos de burlas mais utilizadas:







Phishing por e-mails e redes sociais – envio massivo de mensagens falsas em nome da FIFA com notificações de prémios, sorteios de bilhetes ou alertas de segurança;





Sites falsos de venda e revenda de bilhetes– plataformas que replicam visualmente os sites oficiais da FIFA para recolher dados bancários e pessoais;





Lojas online falsas de merchandising e cromos – criam sites falsos que imitam páginas oficiais, replicando marcas, logótipos e catálogos de produtos, em que os produtos não chegam ou chegam falsificados e os dados do cartão ficam comprometidos;







Plataformas de streaming fraudulentas – em que os links são partilhados minutos antes do início dos jogos, em grupos fechados, ludibriando os utilizadores a registarem-se rapidamente, levando-os a páginas de phishing ou à instalação de malware disfarçado de software de streaming;







Aplicações maliciosas – em sites de download não oficiais;





Fraude com criptomoedas – campanhas que promovem falsos lançamentos de tokens, induzindo as vítimas a ligar carteiras digitais ou partilhar informação sensível, resultando em perdas financeiras desses ativos e ainda sites de apostas ilegais.





Para evitar ser vítima destes esquemas, a Guarda Nacional Republicana recomenda ainda aos cidadãos que não acedam a links de e-mails não solicitados com tema FIFA, não comprem artigos ou subscrevam serviços em sites não verificados, não partilhem dados de cartão em páginas de origem duvidosa, não instalem aplicações sugeridas por sites de streaming e não respondam a mensagens de WhatsApp com promoções FIFA.





Em caso de burla, a vítima deverá denunciar o crime ao posto policial da área de residência, para permitir a monitorização e combate deste tipo de crime por parte das autoridades.

A nível global, foram identificados mais de 13 mil domínios temáticos "FIFA" registados entre janeiro e maio de 2026, dos quais cerca de, revela a GNR em comunicado divulgado esta quarta-feira.O Major João Gaspar, relações públicas da Guarda Nacional Republicana, lança, por isso, o alerta.A GNR diz ter identificado um, que incluem a "venda de cromos e cadernetas falsificadas", assim como "bilhetes e produtos oficiais inexistentes através de plataformas não autorizadas”.Perante este quadro de burlas crescentes, a GNR relembra aos; Se for pedida fotocópia de documento de identidade para uma compra; Se a oferta estiver com contador de tempo ou "últimas unidades" e ainda se o preço for muito abaixo do preço de mercado.