GNR apreende cerca de quatro toneladas de haxixe e três embarcações no Algarve

Segundo comunicado de hoje, "foram ainda identificados três homens com idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos de idade", por suspeita de "crime de tráfico de estupefacientes".

"No decorrer do patrulhamento e vigilância da costa, os militares detetaram movimentos suspeitos a sul da ilha da Deserta", refere o comunicado, adiantando que foram mobilizados os meios, marítimos e terrestres, necessários para verificar o comportamento das embarcações.

A mesma fonte adiantou que "a intensificação da vigilância costeira tem contribuído para o combate à ameaça do tráfico de droga evitando-se, desta vez, que cerca de quatro toneladas de droga entrassem no circuito ilegal deste tipo de produtos estupefacientes".

A GNR indica que "a missão de patrulhamento e vigilância da costa é levada a cabo diariamente, 24 horas por dia, no âmbito da missão geral (...) e da missão específica da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras".