GNR de Bragança e Guardia Civil reforçam patrulhamento conjunto no dia do eclipse

"Nós [GNR de Bragança] estamos a trabalhar de forma coordenada com os elementos da Guardia Civil, temos patrulhas transfronteiriças, elementos quer do SPENA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente em Portugal], quer do SPRONA [Serviço de Proteção da Natureza em Espanha], que façam a vigilância florestal nos espaços contíguos para que o evento decorra de forma segura e para que pessoas estejam em segurança", disse o major Hernâni Martins, em declarações à Lusa.

A GNR prevê que haja uma grande afluência de turistas a passar a fronteira e, por isso, vai instalar um dispositivo operacional "móvel e visível" no terreno, quer para segurança rodoviária, quer para segurança florestal, uma vez que se prevê risco muito elevado ou máximo de incêndio.

"O objetivo é que as pessoas desfrutem do fenómeno em segurança (...). Como é óbvio, a concentração de pessoas em determinados locais pode não ser permitido. É isso que nós no terreno, com as nossas patrulhas móveis, vamos fazer, que é garantir que as pessoas estejam em segurança ao longo dos itinerários, que não os ocupem, que estacionem em locais indicados para o efeito, que não estejam em plena via a observar o fenómeno", explicou.

O major do Comando Territorial de Bragança garantiu ainda que haverá patrulhas em caminhos, que são transitáveis apenas com viaturas de todo o terreno, no Parque Natural de Montesinho, com vista a prevenir o risco de incêndio.

"Através das nossas patrulhas de proteção ambiental, do SPENA, vamos garantir o patrulhamento, de forma a que mesmo essas pessoas que estejam em espaços rurais estejam efetivamente em segurança", reforçou.

Inicialmente estava previsto que a aldeia de Rio de Onor, onde pode ser visto o eclipse total do sol, fosse palco de várias atividades organizadas pelo município de Bragança e pelo Centro de Ciência Viva de Bragança.

No entanto, devido ao risco de incêndio, a câmara municipal decidiu concentrar todo o evento no aeródromo de Bragança, onde a ocultação do Sol pela Lua será de 99%.

Este fenómeno raro já não acontece em Portugal há mais de 100 anos. No país, a ocultação a 100% só pode ser observada nas aldeias de Rio de Onor e de Guadramil, no concelho de Bragança.