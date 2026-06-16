GNR encerrou nove lares ilegais e deteve sete pessoas em Lousada

As residências não reuniam condições de salubridade, higiene e o número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes.





“O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítima Específicas (NIAVE) de Penafiel, hoje, dia 16 de junho, procedeu ao encerramento de nove residências que laboravam de forma ilegal como lares de idosos, no concelho de Lousada”, lê-se num comunicado da GNR.



As autoridades realizaram nove buscas domiciliárias que resultaram na detenção de seis mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos, e de um homem de 60 anos.





As residências acolhiam 11 idosos (nove mulheres e dois homens) com idades entre os 78 e os 95 anos e “não reuniam condições de salubridade, higiene e o número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes”.



“Os factos foram comunicados ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, onde serão presentes pelas 14h00 de amanhã, dia 17 de junho”, adianta o comunicado.





(em atualização)A GNR realizou buscas no centro de Lousada e encerrou nove residências ilegais de acolhimento de idosos, detendo ainda sete pessoas por suspeitas de maus tratos.