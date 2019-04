GNR na estrada fiscaliza quem não circula na faixa mais à direita

Foto: Lusa

Entre esta sexta-feira e domingo a GNR está na estrada numa operação de fiscalização para sensibilizar os condutores para a circulação rodoviária pela via mais à direita.



Segundo aquela força de segurança, a operação de fiscalização visa "evitar a circulação de veículos pela via do meio ou da esquerda, sem que exista tráfego na via mais à direita das autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos".



A acompanhar esta operação na Autoestrada do Norte está o repórter Horácio Antunes.





