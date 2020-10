Gondomar fecha cemitérios e "caça" licenças após duplicar casos

"Desde segunda-feira até hoje, os casos mais do que duplicaram. Estamos muito preocupados porque estes números são superiores ao que aconteceu no concelho na primeira vaga [da pandemia da covid-19]. Daí um endurecer de medidas com mais monitorização e sensibilização", disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Marco Martins.

Também os estabelecimentos comerciais e de restauração "serão monitorizados e, em caso de reincidência no incumprimento de horário, lotação ou regras de higiene, a câmara vai caçar a licença de utilização", garantiu o autarca.

As decisões surgem após uma reunião "urgente" da Comissão Municipal de Proteção Civil de Gondomar, distrito do Porto, na qual também ficou decidido, com efeitos imediatos, encerrar os parques infantis, num total de 70 equipamentos.

Quanto aos cemitérios, estarão fechados nos dias 30 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro, incluindo o Dia de Todos os Santos, habitualmente associado a romagens aos cemitérios.

Na reunião desta manhã da Comissão Municipal de Proteção Civil de Gondomar também foi decidido monitorizar passadiços e parques urbanos e encerrá-los "se vier a considerar-se necessário por excessiva acumulação de pessoas".

A câmara de Gondomar também prevê duplicar a capacidade de testagem atual do "covid-drive" instalado no pavilhão multiusos e aumentar a fiscalização, através da PSP, GNR e Polícia Municipal, dos transportes públicos, estabelecimentos e espaços públicos para evitar ajuntamentos.

"Uso de máscara em todas as situações, incluindo via pública, higienização frequentemente as mãos, manutenção do distanciamento social de dois metros e fazer uso da etiquete respiratória" -- são os lemas e mensagens que vão constar de apelos e ações de sensibilização que a Comissão Municipal de Proteção Civil de Gondomar decidiu hoje intensificar.

O concelho de Gondomar, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) de segunda-feira, regista 1.370 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.149 em Portugal.