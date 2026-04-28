Governo apresenta hoje a versão final do PTRR, três meses depois das tempestades

Luís Montenegro, em fevereiro em 2026

O PTRR é aprovado esta manhã em novo Conselho de Ministros e às cinco da tarde é apresentado ao país numa cerimónia no Pavilhão de Portugal, em Lisboa.É então que se vai conhecer o envelope financeiro global associado ao programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Em fevereiro, o executivo elencava os pilares deste programa.As tempestades de janeiro deixaram um rasto de destruição no país.Os distritos mais afetados foram Leiria, Coimbra, Santarém, Lisboa e Setúbal. Chegou a ser decretada situação de calamidade em 90 concelhos.A força do vento começou por destruir várias casas e empresas, e depois a chuva persistente provocou inundações de grande dimensão.Cerca de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade, e há locais onde os problemas persistem.Os prejuízos foram avaliados entre os cinco e os seis mil milhões de euros.Entretanto, terminou a ajuda da banca às vítimas das tempestades. 7400 famílias afetadas vão ter de recomeçar a pagar os empréstimos.Três meses depois, centenas de pessoas pedem o prolongamento das moratórias. As famílias podem, no entanto, tentar renegociar os empréstimos com os bancos.