País
Governo apresenta hoje a versão final do PTRR, três meses depois das tempestades
Este programa foi anunciado em fevereiro na sequência da sucessão de tempestades que assolou o país. Na semana passada, decorreu um Conselho de Ministros extraordinário para discutir o documento.
O PTRR é aprovado esta manhã em novo Conselho de Ministros e às cinco da tarde é apresentado ao país numa cerimónia no Pavilhão de Portugal, em Lisboa.
É então que se vai conhecer o envelope financeiro global associado ao programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Em fevereiro, o executivo elencava os pilares deste programa. Luís Montenegro, em fevereiro em 2026
As tempestades de janeiro deixaram um rasto de destruição no país.
Os distritos mais afetados foram Leiria, Coimbra, Santarém, Lisboa e Setúbal. Chegou a ser decretada situação de calamidade em 90 concelhos.
A força do vento começou por destruir várias casas e empresas, e depois a chuva persistente provocou inundações de grande dimensão.
Cerca de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade, e há locais onde os problemas persistem.
Os prejuízos foram avaliados entre os cinco e os seis mil milhões de euros.
Entretanto, terminou a ajuda da banca às vítimas das tempestades. 7400 famílias afetadas vão ter de recomeçar a pagar os empréstimos.
Três meses depois, centenas de pessoas pedem o prolongamento das moratórias. As famílias podem, no entanto, tentar renegociar os empréstimos com os bancos.
É então que se vai conhecer o envelope financeiro global associado ao programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Em fevereiro, o executivo elencava os pilares deste programa. Luís Montenegro, em fevereiro em 2026
As tempestades de janeiro deixaram um rasto de destruição no país.
Os distritos mais afetados foram Leiria, Coimbra, Santarém, Lisboa e Setúbal. Chegou a ser decretada situação de calamidade em 90 concelhos.
A força do vento começou por destruir várias casas e empresas, e depois a chuva persistente provocou inundações de grande dimensão.
Cerca de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade, e há locais onde os problemas persistem.
Os prejuízos foram avaliados entre os cinco e os seis mil milhões de euros.
Entretanto, terminou a ajuda da banca às vítimas das tempestades. 7400 famílias afetadas vão ter de recomeçar a pagar os empréstimos.
Três meses depois, centenas de pessoas pedem o prolongamento das moratórias. As famílias podem, no entanto, tentar renegociar os empréstimos com os bancos.