Governo aprova plano para proteger espécies polinizadoras

Este programa "alberga uma elevada densidade de polinizadores, com 746 espécies de abelhas, 148 de borboletas diurnas, mais de 2.600 borboletas noturnas e 221 espécies de sirfídeos [conhecidos como moscas-das-flores], entre outros grupos".

O plano foi desenvolvido no âmbito do projeto PolinizAÇÃO e em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), tendo envolvido especialistas, entidades públicas e privadas, membros da rede poli.net e cidadãos.

Assente em quatro eixos, o plano aposta "no reforço do conhecimento científico e da monitorização, na promoção de práticas sustentáveis de gestão do território, na mobilização da sociedade através da educação e comunicação e na integração da conservação dos polinizadores nas políticas públicas", referiu na mesma nota.

O Fundo Ambiental vai disponibilizar dois milhões de euros em 2026 e 2027 para iniciativas como a monitorização dos polinizadores, o restauro de habitats favoráveis, capacitação científica e promoção de boas práticas no país.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, registou que os polinizadores "são essenciais para a biodiversidade e para o equilíbrio" dos ecossistemas, de acordo com o comunicado.

"Com este plano, reforçamos o conhecimento científico, mobilizamos a sociedade e criamos condições para proteger estas espécies e garantir paisagens mais resilientes para o futuro", acrescentou.