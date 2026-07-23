Governo aprova proposta para ações contra a AIMA deixarem de estar concentradas em Lisboa

"Vamos definir um novo critério de competência territorial para as intimações contra a AIMA", anunciou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, precisando que estas ações administrativas passarão a ser feitas "de acordo com a sede ou a residência do requerente".

A medida, que se insere numa reforma alargada da justiça administrativa e fiscal, terá ainda de ser aprovada pela Assembleia da República.