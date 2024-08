Governo da República ofereceu apoio para combate ao fogo na Madeira

"O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, contactou o presidente do Governo Regional no sentido de apoiar no combate aos incêndios", disse à agência Lusa fonte do gabinete de Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo madeirense, segundo a mesma fonte, informou que "devido às zonas de difícil acesso" onde se verificam os fogos, não é possível afetar mais meios e "até o helicóptero nem sempre pode atuar devido ao vento".

"De momento, não é necessário", reforçou.

Um incêndio deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava, um dos concelhos madeirenses da zona oeste da Madeira, e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos.

Na última informação divulgada pelo Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira, num ponto da situação aos focos de incêndios pelas 20:00, adiantou que o fogo continua a avançar em direção ao Curral das Freiras", uma das freguesias do concelho de Câmara de Lobos

A proteção civil madeirense indicou que se mantém uma frente ativa, "embora fora de zona habitacional" na Ribeira Brava, numa zona inacessível aos meios terrestre de combate ao fogo e "é considerada sem perigo imediato" nesta altura.

No local permanece um veículo de combate a incêndios e três operacionais da equipa de combate a incêndios rurais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Quanto à situação no concelho de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal, continuam a haver duas frentes ativas, uma das quais "em direção a uma zona habitacional" e outra orientada a norte, com progressão para a vereda da Encumeada.

O SRPC salienta que "devido à complexidade da situação, foi reforçado o número de veículos e operacionais no local", estando afetos ao combate ao fogo neste local oito meios de combate a incêndios e 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A proteção civil regional destaca que o combate a este incêndio tem sido dificultado pelo facto de o fogo estar a progredir em áreas de difícil acesso para os meios operacionais pedestres.

Hoje a proteção civil também informou que um bombeiro sofreu um sofrimento ligeiro e foi transportado para a unidade hospitalar.