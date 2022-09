Governo decreta luto nacional a 18, 19 e 20 de setembro

No comunicado do Conselho de ministros de hoje o Executivo refere que a monarca britânica marcou profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI.



Lembra que o Reino Unido é o mais antigo aliado de Portugal e que por isso o Governo decidiu decretar luto nacional a 18, 19 e 20 de setembro.