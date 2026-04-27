País
Governo entrega hoje aos sindicatos proposta para um novo concurso de professores
Estão marcadas reuniões durante toda a manhã e ao início da tarde desta segunda-feira no Ministério da Educação.
A tutela quer instituir um concurso nacional contínuo para fazer face à falta de professores.
A proposta formal que vai ser apresentada hoje já deverá conter normas legais que respondam às preocupações que os sindicatos têm manifestado.
A proposta formal que vai ser apresentada hoje já deverá conter normas legais que respondam às preocupações que os sindicatos têm manifestado.