País
Governo exclui cenário de fusão entre RTP e Lusa
O ministro da Presidência garante que o Governo não teve interferência no conteúdo do Memorando de Entendimento entre a Lusa e a RTP. António Leitão Amaro admite que o Governo estimulou o projeto, mas ressalva a autonomia das duas empresas públicas.
O projeto prevê que as duas empresas possam partilhar instalações e recursos, a nível regional e internacional.
O objetivo é reforçar a eficiência das atividades e alargar a presença do serviço público de media.
Na audição na Assembleia da República, o Ministro da Presidência excluiu qualquer cenário de fusão.