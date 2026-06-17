Governo exclui cenário de fusão entre RTP e Lusa

A RTP e a Agência LUSA vão ter um acordo de colaboração operacional.



O projeto prevê que as duas empresas possam partilhar instalações e recursos, a nível regional e internacional.



O objetivo é reforçar a eficiência das atividades e alargar a presença do serviço público de media.



Na audição na Assembleia da República, o Ministro da Presidência excluiu qualquer cenário de fusão.