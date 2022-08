Governo não está a cumprir a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência

Foto: freepik

Grande parte das medidas da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência continuam sem sair do papel. A estratégia nacional previa parcerias com 30 municípios e o objetivo era eliminar barreiras arquitetónicas nos espaços públicos.