País
Governo, patrões e sindicatos voltam à Concertação Social
Governo, patrões e sindicatos voltam esta tarde a sentar-se à mesa da Concertação Social
Oficialmente, a reunião serve para fazer o ponto de situação do acordo de valorização salarial, mas há um tema que promete dominar a discussão: a reforma laboral.
Apesar do chumbo da proposta no Parlamento, do lado dos sindicatos há resistência. Do lado das empresas, pressão para avançar.
Em paralelo, deverá começar também a discussão sobre uma eventual subida do salário mínimo em 2027.
Apesar do chumbo da proposta no Parlamento, do lado dos sindicatos há resistência. Do lado das empresas, pressão para avançar.
Em paralelo, deverá começar também a discussão sobre uma eventual subida do salário mínimo em 2027.