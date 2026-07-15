Governo, patrões e sindicatos voltam à Concertação Social

Oficialmente, a reunião serve para fazer o ponto de situação do acordo de valorização salarial, mas há um tema que promete dominar a discussão: a reforma laboral.



Apesar do chumbo da proposta no Parlamento, do lado dos sindicatos há resistência. Do lado das empresas, pressão para avançar.



Em paralelo, deverá começar também a discussão sobre uma eventual subida do salário mínimo em 2027.



