Governo promete estudar estratégia para a Casa-Memória de Camões

Foto: cm-constancia.pt

Foi numa reunião que teve lugar este mês entre o presidente da câmara de Constância e a secretária de Estado da Cultura.



A responsável do governo prometeu analisar a documentação entregue, ou seja, o roteiro de conteúdos e agendar uma visita ao local, onde deverá anunciar a estratégia para abrir ao público a Casa dedicada ao autor dos Lusíadas.



A Casa-Memória de Camões está por inaugurar oficialmente há 12 anos por falta de conteúdos. A associação que gere o edifício diz que não tem recursos financeiros suficientes para avançar com o projeto de modo a criar, em cada um dos cinco pisos, vários espaços de divulgação da obra e vida do poeta.



Reportagem de João Ramalhinho.