Governo quer agravar multas de trânsito por excesso de velocidade ou de álcool no sangue

O Governo planeia agravar multas de trânsito por excesso de velocidade, condução perigosa ou com níveis de álcool superiores ao permitido na lei, de acordo com o semanário Expresso.



A decisão chega depois das operações da PSP e GNR na Páscoa, durante as quais se registaram mais de dois mil acidentes e 20 vítimas mortais.



Segundo o Expresso, o ministro da Administração Interna admite, para além de aumentar as punições, acabar com a publicidade das Operações Stop.



A RTP apurou entretanto que o Governo está mesmo a equacionar um novo Código da Estrada.



As medidas estratégicas deverão ser apresentadas já na próxima quarta-feira, dia em que toma posse o novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.