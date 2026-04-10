EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Governo quer agravar multas de trânsito por excesso de velocidade ou de álcool no sangue

Governo quer agravar multas de trânsito por excesso de velocidade ou de álcool no sangue

As medidas deverão ser apresentadas na próxima semana e passam também pelo fim da publicidade a Operações Stop, atualmente divulgadas em comunicados e nas redes sociais das autoridades.

RTP /
Foto: Pedro A. Pina - RTP

VER MAIS
O Governo planeia agravar multas de trânsito por excesso de velocidade, condução perigosa ou com níveis de álcool superiores ao permitido na lei, de acordo com o semanário Expresso.

A decisão chega depois das operações da PSP e GNR na Páscoa, durante as quais se registaram mais de dois mil acidentes e 20 vítimas mortais.

Segundo o Expresso, o ministro da Administração Interna admite, para além de aumentar as punições, acabar com a publicidade das Operações Stop.

A RTP apurou entretanto que o Governo está mesmo a equacionar um novo Código da Estrada.

As medidas estratégicas deverão ser apresentadas já na próxima quarta-feira, dia em que toma posse o novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
PUB
PUB