País
Governo quer agravar multas de trânsito por excesso de velocidade ou de álcool no sangue
As medidas deverão ser apresentadas na próxima semana e passam também pelo fim da publicidade a Operações Stop, atualmente divulgadas em comunicados e nas redes sociais das autoridades.
O Governo planeia agravar multas de trânsito por excesso de velocidade, condução perigosa ou com níveis de álcool superiores ao permitido na lei, de acordo com o semanário Expresso.
A decisão chega depois das operações da PSP e GNR na Páscoa, durante as quais se registaram mais de dois mil acidentes e 20 vítimas mortais.
Segundo o Expresso, o ministro da Administração Interna admite, para além de aumentar as punições, acabar com a publicidade das Operações Stop.
A RTP apurou entretanto que o Governo está mesmo a equacionar um novo Código da Estrada.
As medidas estratégicas deverão ser apresentadas já na próxima quarta-feira, dia em que toma posse o novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
A decisão chega depois das operações da PSP e GNR na Páscoa, durante as quais se registaram mais de dois mil acidentes e 20 vítimas mortais.
Segundo o Expresso, o ministro da Administração Interna admite, para além de aumentar as punições, acabar com a publicidade das Operações Stop.
A RTP apurou entretanto que o Governo está mesmo a equacionar um novo Código da Estrada.
As medidas estratégicas deverão ser apresentadas já na próxima quarta-feira, dia em que toma posse o novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.