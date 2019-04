Governo quer atrair jovens para o serviço militar

Foto: Nacho Doce -

Esta sexta-feira é apresentado o plano de ação para a profissionalização. A ideia é oferecer melhores condições como por exemplo o salário para inverter uma tendência.



Há cada vez menos jovens a seguir a vida militar e os que seguem estão insatisfeitos, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



O plano, com algumas medidas já implementadas e com previsão de que esteja totalmente concretizado em cinco anos, parte da uma base de que atualmente é difícil atrair e recrutar jovens mais qualificados, que o número de mulheres nas Forças Armadas é muito reduzido e que há insatisfação com oportunidades profissionais, com formação, com condições físicas (alimentação e alojamento por exemplo) e com os salários.