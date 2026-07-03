Governo quer BRT Guimarães-Braga "tão rápido quanto possível" e garante financiamento
O Governo quer implementar o BRT entre Guimarães e Braga "tão rápido quanto possível", devendo a primeira fase estar pronta em 2030, anunciou hoje o primeiro-ministro.
Segundo Luís Montenegro, que falava no final do Conselho de Ministros, a primeira fase será entre Guimarães e Caldas das Taipas, no mesmo concelho, e tem uma estimativa financeira de 80 milhões de euros.
Na segunda fase, ainda sem data, será construída a linha até Braga, concelho onde o processo está ainda "em discussão".
O Governo, assegurou Montenegro, vai garantir o projeto, a implementação e o financiamento da linha entre Guimarães e Braga.
No futuro, "eventualmente", poderão juntar-se ainda os municípios de Barcelos e Vila Nova de Famalicão.
"Este projeto será fundamental para se encontrar com a linha de alta velocidade em execução, entre Lisboa, Porto e Vigo, com paragem em Braga", disse o primeiro-ministro.
A lógica, apontou, é a conexão do transporte metropolitano, regional, nacional e internacional, apostando no reforço da mobilidade sustentável e com maior rapidez.