O ministro da Presidência defende que o atual regime de retorno não funciona. Na apresentação das propostas ao Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, Leitão Amaro sublinhou que Portugal tem sido um exemplo de moderação e que precisa de mais recursos no afastamento de imigrantes em situação ilegal.

Entende que devem ficar em território nacional aqueles que cumprem as regras e esclarece que o afastamento não abrange situações em que as pessoas são tratadas de forma indigna no país de origem.