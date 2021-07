Governo rejeita antecipar o fim do ano letivo no ensino até ao 6º ano

Em entrevista à Antena 1, o secretário de Estado adjunto e da Educação mantém o calendário das aulas, que só terminam na quinta-feira da próxima semana. Embora o risco esteja a aumentar e alguns alunos de municípios do Algarve tenham sido colocados no regime de ensino à distância, João Costa garante que as escolas não são um foco de transmissão da Covid-19.