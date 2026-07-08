Governo revela que onda de calor já provocou 63 mortes acima do esperado

No programa da Antena 1,, Ana Povo relembra que “”, mas revela que “”.Durante o programa referiu ainda que os dados do INEM e da Linha SNS 24 revelam uma “” por parte da população dos serviços de saúde. Diz mesmo que quando a Direção-Geral da Saúde ativou o nível 2 de contingência do plano da saúde, que indica risco elevado para a saúde devido às temperaturas elevadas,”.Na opinião de Ana Povo a preparação do país para as ondas de calor que vão ser mais e mais intensas passa por um compromisso de toda a sociedade. “”, afirma.

A Associação dos Médicos de Saúde Pública estima também que o número de mortos, vítimas das temperaturas altas, possa aumentar por causa da onda de calor. Daniel Resendes, médico e membro da associação, defende que “é expectável um aumento da mortalidade associada ao calor tendo em conta a pirâmide etária, a carga de doença e os dias que tivermos com onda de calor”.

Este ano o país já registou sete ondas de calor

“Estamos na 7ª onda de calor deste ano. Há um aumento da frequência destes eventos. Este ano é um péssimo exemplo daquilo que vamos enfrentar nos próximos anos”, o aviso é feito por Ricardo Deus.

O chefe de Divisão do Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que “”.”, lança o recado, e Ricardo Deus acrescenta que “a”.Na opinião de Helena Freitas, coordenadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, “”.E recomenda uma melhor gestão do território, e dá o exemplo dos incêndios: “”.”, conclui.Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, exemplifica: “”.O líder da AEP sugere ainda que o calor deve implicar a reorganização do trabalho. Em resposta a essa recomendação a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, defendeu que “”.”, é desde logo a recomendação de Odete Almeida. Para coordenadora Comissão de Especialização em Climatização e Refrigeração da Ordem dos Engenheiros “”.Sobre esta matéria, Ana Povo, a secretária de Estado da Saúde afirma que a redução do IVA para 6 % na compra de equipamentos de climatização “”.

“38% das pessoas referem que as casas não são frescas no verão. Deve haver um investimento maior no isolamento dos edifícios, nas janelas eficientes, etc”, os dados foram apresentados por Ana Müller. A técnica da associação ambientalista ZERO defendeu que o Governo, assim como envia mensagens em caso de mau tempo, remeta à população mensagens com indicação da qualidade do ar. Em resposta a secretária de Estado da Saúde diz “vou analisar isso”.





O programa Consulta Pública é moderado por Frederico Moreno.