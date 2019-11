Governo sem soluções. Urgência pediátrica fecha à noite no Garcia de Orta

A partir de hoje, a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, passa a encerrar às oito da noite. Para minimizar os contratempo para os utentes, passam a ter horário alargado os centros de saúde da Amora, Seixal e Rainha D. Leonor, em Almada. O problema agravou-se com a saída de alguns médicos do Garcia de Orta nas últimas semanas.