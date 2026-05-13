Graça Freitas recusa facilitismos na vacinação contra a covid-19

A antiga Diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, recusou esta manhã a ideia de ter existido facilitismos na autorização de licenciamento para a administração das vacinas contra a covid-19. Ouvida esta manhã na Assembleia da República, a pedido do Chega sobre o processo, a ex-diretora assegurou que tudo foi feito dentro das regras e com o maior cuidado.