País
Graça Freitas recusa facilitismos na vacinação contra a covid-19
A antiga Diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, recusou esta manhã a ideia de ter existido facilitismos na autorização de licenciamento para a administração das vacinas contra a covid-19. Ouvida esta manhã na Assembleia da República, a pedido do Chega sobre o processo, a ex-diretora assegurou que tudo foi feito dentro das regras e com o maior cuidado.
Graça Freitas lembrou que, quando foram administradas, as vacinas tinham autorização de introdução no mercado, baseada numa avaliação de risco-benefício, e que o processo de aquisição foi conduzido pela Comissão Europeia.
A antiga director da DGS garantiu também que nunca escondeu os efeitos adversos que as vacinas contra a covid-19 poderiam ter.
A antiga director da DGS garantiu também que nunca escondeu os efeitos adversos que as vacinas contra a covid-19 poderiam ter.