Grande Porto. Seis suspeitos de furto constituídos arguidos

Seis pessoas foram constituídas arguidas por suspeita de furto qualificado em concelhos do Grande Porto, revelou esta quarta-feira a Guarda Nacional Republicana. A operação consistiu em oito mandados de busca. A investigação por alegado crime de furtos qualificados no Grande Porto culminou na identificação e localização dos suspeitos.





Segundo a GNR, foram efetuadas quatro buscas domiciliárias, duas em veículos e outras duas em anexos.



As forças de segurança apreenderam 4.450 euros em dinheiro, 86 doses de haxixe, dois robôs de cozinha, 11 bonecos colecionáveis, três telemóveis, uma consola de jogos, um desmagnetizador, um martelo quebra-vidros, uma balaclava, uma faca de cozinha com resíduos de estupefaciente e um blusão.



A operação contou com o reforço dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Penafiel e o apoio da Polícia de Segurança Pública.



Os factos foram reportados ao Tribunal Judicial de Penafiel.



c/ Lusa