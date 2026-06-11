"Grávida da Murtosa". Tribunal da Relação confirma absolvição do único suspeito

Fernando Valente estava acusado de homicidio qualificado, aborto e profanação de cadáver. Já tinha sido absolvido em primeira instância pelo Tribunal de Aveiro.





De acordo com um comunicado do Conselho Superior de Magistratura, os dois recursos interpostos pelo Ministério Público e pela família de Mónica Silva foram julgados não providos pelos juízes desembargadores.