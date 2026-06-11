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"Grávida da Murtosa". Tribunal da Relação confirma absolvição do único suspeito
O Tribunal da Relação do Porto confirmou hoje a absolvição. Fernando Valente estava acusado de homicídio e profanação de cadáver..
O Tribunal da Relação do Porto confirmou hoje a absolvição de Fernando Valente, que era o único suspeito naquele que ficou conhecido como "o caso da grávida da Murtosa".
Fernando Valente estava acusado de homicidio qualificado, aborto e profanação de cadáver. Já tinha sido absolvido em primeira instância pelo Tribunal de Aveiro.
De acordo com um comunicado do Conselho Superior de Magistratura, os dois recursos interpostos pelo Ministério Público e pela família de Mónica Silva foram julgados não providos pelos juízes desembargadores.