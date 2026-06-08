Greve conservatórias. Sindicato acusa IRN de comportamentos ilegais e intimidatórios

O STRNregistou "encerramentos totais e atendimento reduzido em muitas conservatórias dos Registos Predial, Comercial, Automóvel e Civil e ainda nas Lojas de Cidadão, funcionando muitas apenas em serviços mínimos".



"O STRN sublinha que esta adesão expressiva confirma a gravidade dos problemas estruturais que há anos afetam o setor, apontando para um défice superior a 3.000 trabalhadores, degradação do serviço público, atrasos crónicos, serviços encerrados, assimetrias salariais, carreiras bloqueadas, retrocesso profissional, ausência de investimento, falta de medicina do trabalho e substituições não remuneradas".



A greve convocada pelo STRN decorre desde hoje até 13 de junho.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), que promoveu a paralisação, referiu, em comunicado, que se registaram segunda-feira "paralisações em todos os distritos do país, incluindo Açores e Madeira, confirmando uma adesão nacional e transversal a rondar os 80 por cento, com destaque para a Madeira, que atingiu os 90 por cento"."O STRN sublinha que, apontando para um défice superior a 3.000 trabalhadores, degradação do serviço público, atrasos crónicos, serviços encerrados, assimetrias salariais, carreiras bloqueadas, retrocesso profissional, ausência de investimento, falta de medicina do trabalho e substituições não remuneradas".A greve convocada pelo STRN decorre desde hoje até 13 de junho.









No comunicado, o sindicato denunciou ainda comportamentos ilegais por parte do IRN, acusando o instituto de colocar "inspetores no terreno a recolher dados sobre a adesão à greve em tempo real - uma prática que considera ilegal, intimidatória e contrária às regras que regem o exercício do direito à greve".



O STRN acrescentou que essa recolha só pode ser legalmente feita após o final da greve e que, ao fazê-lo quando ainda decorre, o IRN está "objetivamente, a tentar condicionar os trabalhadores", considerando que o comportamento "é inaceitável".



"O sindicato considera que esta atuação configura uma forma de pressão e vigilância indevida num contexto de conflito laboral, reforçando acusações anteriores de instrumentalização do IRN por parte da tutela. Recorda ainda que na semana passada criticou o Governo por recorrer ao IRN, para fora de tempo, divulgar um acordo assinado há quatro meses, numa tentativa de interferir na mobilização dos trabalhadores", lê-se no comunicado.



Em resposta à Lusa a essas acusações do STRN, o Ministério da Justiça negou qualquer instrumentalização política do IRN " e afirmou que o IRN informou os trabalhadores sobre um acordo que os abrange" e que "o diploma que o concretiza está a ser ultimado".



O acordo, assinado em 02 de março com seis sindicatos, prevê aumentos salariais com efeitos a 01 de julho de 2025.





c/Lusa

Arménio Maximino, presidente do sindicato queixa-se do caos neste setor de atividade por falta de pessoal.O sindicato acusa o Governo de não estar a cumprir as promessas feitas para resolver os problemas de funcionamento das conservatórias quando o PSD estava na oposição.