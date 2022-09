Greve dos funcionários e oficiais de Justiça deixam tribunais em serviços mínimos

Foto: Tingey Injury Law Firm- Unsplash

No regresso das férias judiciais há greve de funcionários e oficiais de Justiça. Queixam-se da inação do Ministério da Justiça em dar resposta à falta de recursos humanos e à revisão do estatuto.