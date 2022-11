Greve geral da Função Pública afetou escolas e serviços

Miguel A. Lopes - Lusa

Em dia de greve geral da função pública, os sindicatos afirmam que quase todas as escolas do país estiveram encerradas. A greve também afetou o funcionamento das lojas do cidadão e da recolha do lixo. A Frente Comum fala de uma adesão superior aos 80%.