Greve no metro de Lisboa. Perturbações vão sentir-se hoje a partir das 23h00

A greve começa no domingo e prolonga-se até às seis e meia da manhã de segunda-feira.



A paralisação deste domingo coincide com o festival Rock in Rio. A organização do evento adiantou que foram criados mais parques de estacionamento com transporte direto para o recinto.



Os trabalhadores do metro reclamam melhores condições de trabalho e aumentos salariais