Grupo VITA reafirma "rigor" na atuação e critica discurso público "enviesado e distorcido"





Acrescenta que todas as entrevistas seguiram um "guião semiestruturado, baseado nas boas práticas nacionais e internacionais para a avaliação do impacto psicológico em situações potencialmente traumáticas, bem como nas orientações éticas e deontológicas previstas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses".





Ainda de acordo com o comunicado, o "guião incluía perguntas abertas, permitindo que cada pessoa relatasse a sua experiência com liberdade e ao seu próprio ritmo" e quando o discurso era "vago ou pouco claro", eram feitas perguntas de clarificação, “nunca perguntas sugestivas, garantindo assim rigor metodológico e respeito absoluto pela narrativa de cada vítima”.





O Grupo Vita adianta que não tem conhecimento de qualquer queixa apresentada à Ordem dos Psicólogos e critica as declarações de António Grosso, que acusa de ter produzido um discurso "enviesado e distorcido", que gera "ruído e mal-estar entre vítimas e sobreviventes".





Em declarações à RTP , António Grosso afirmou que as entrevistas foram conduzidas de forma intrusiva e abusiva.

Em comunicado enviado este domingo, oe que a comissão que fez as entrevistas foi sempre constituída, no mínimo, por duas pessoas, "uma em representação do Grupo VITA e outra designada pela Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis”.