Ricardo Vaz Alves da GNR, responsável do Serviço da Proteção da Natureza e Ambiente, dá conta dos locais do país com maior número de casos registados.





A saber os distritos com mais casos: Porto (133), Braga (92), Viseu (60), Aveiro (53) e Coimbra (50).





A deteção ou a suspeita de existência de ninho ou de exemplares de Vespa Asiática deverá contactar a GNR, através da linha SOS Ambiente e Território (808 200 520).