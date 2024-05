Há um claro sinal de desconfiança entre a Justiça e a política, diz Van Dunem

RTP

O documento defende uma reforma no sector, assim como um maior escrutínio do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público.



A antiga ministra da Justiça, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, compreende os motivos para a apresentação deste manifesto e diz que falta diálogo para quebrar a relação de desconfiança entre a política e a Justiça.



Questionada sobre o parágrafo da Procuradora Geral da República que levou à demissão de António Costa, a antiga ministra da Justiça entende que se o nome do antigo primeiro-ministro é referido no comunicado, isso só pode significar que há condições para que seja constituído arguido no processo.



Sendo apenas suspeito, Francisca Van Dunem considera que não faria sentido existir essa referência pública.