Hantavírus. Primeiro caso suspeito entrou nas urgências em Lisboa e testou negativo

A RTP apurou que uma pessoa com sintomas chegou segunda-feira à tarde às urgências São Francisco Xavier. Perante a suspeita, o hospital executou o que está previsto pela norma da Direção Geral de Saúde.





O doente seguiu para o Hospital Curry Cabral, que é o hospital de referência. Este hospital indicou à RTP que as análises foram enviadas para o Instituto Ricardo Jorge. Em resposta à RTP, a Direção Geral da Saúde indica que o caso suspeito de hantavirus tinha nacionalidade portuguesa e apresentava sinais e sintomas de gripe.



A suspeita está associada ao transporte aéreo no âmbito do surto de Hantavírus no navio cruzeiro com infectados. A DGS refere que tudo foi feito de acordo com a norma estabelecida para estes casos. Este hospital indicou à RTP que as análises foram enviadas para o Instituto Ricardo Jorge.A DGS refere que tudo foi feito de acordo com a norma estabelecida para estes casos.





De acordo com a norma da DGS, assinada a 11 de maio, os não-casos que desenvolvam sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito após um teste negativo e dentro do período máximo de incubação de 42 dias após a última exposição a um caso provável ou confirmado, devem ser testados novamente e reclassificados em conformidade.









