Henrique de Barros proposto para liderar Conselho Nacional de Saúde

Se for aprovado na reunião de 5ª. feira, Henrique de Barros vai suceder a Jorge Simões que saiu da presidência do Conselho Nacional de Saúde depois da tomada de posse da ministra Marta Temido, por ser marido da ministra.



Henrique de Barros nasceu em 1957 no Porto. Licenciou-se em medicina em 1981 e é professor catedrático de epidemiologia desde 1999.



No seu percurso tem desenvolvido trabalho de investigação em projetos nacionais e internacionais, em áreas como a epidemiologia clínica e perinatal, as doenças cardiovasculares, infeciosas e o cancro.



Foi ainda Coordenador nacional para a infecção VIH/Sida até dezembro de 2011.



Deverá ser o próximo presidente do CNS, o órgão consultivo do governo nesta matéria.



